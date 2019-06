Die FDP hat Innenminister Seehofer offenbar aufgefordert, noch in dieser Woche im Parlament eine Regierungserklärung zum Mordfall Lübcke abzugeben.

Das berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen Brief des innenpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, an Seehofer. Der Minister müsse darstellen, welche Schlussfolgerungen die Regierung aus dem Fall ziehe.



Am Mittwoch nimmt Bundesinnenminister Seehofer an einer Sondersitzung des Innenausschusses teil, um die Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Geklärt werden soll laut der Ausschussvorsitzenden Lindholz vor allem, ob es Hintermänner oder sogar organisierte Strukturen hinter dem Mordanschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten gibt.