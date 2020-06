Wegen Hasskommentaren im Internet gegen den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke wird gegen zwei Männer in Berlin ermittelt.

Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Vorgehen gegen die beiden Männer im Alter von 33 und 60 Jahren ist Teil einer bundesweiten Aktion, bei der die Polizei in zwölf Bundesländern gegen 40 Verdächtige vorging. Es geht unter anderem um den Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten im Internet, der Billigung von Straftaten und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener.



Lübcke, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte, war vor einem Jahr auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Die Ermittler gehen von einer rechtsextremistischen Motivation der Tat aus. Mitte des Monats beginnt der Mordprozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main gegen zwei Beschuldigte.