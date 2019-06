Nach der Festnahme im Fall Lübcke gibt es Hinweise auf Verbindungen des Verdächtigen zur rechten Szene. Der Kasseler Regierungspräsident war vor seinem Wohnhaus mit Kopfschuss aufgefunden worden und konnte nicht wiederbelebt werden.

Die Tat warf und wirft viele Fragen auf.

Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand?

Der dringend Tatverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das hessische Landeskriminalamt mitteilten. Der Verdächtige wurde bereits am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr festgenommen. Die Festnahme sei aufgrund eines DNA-Spurentreffers erfolgt, teilten die Behörden mit.



Detaillierte Informationen zur Festnahme und zum Stand der Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und LKA in der kommenden Woche bekanntgeben. Knapp 200 Hinweisen sind die Ermittler der "Soko Liemecke" inzwischen nachgegangen.

Was weiß man über den Festgenommenen?

Die "Bild"-Zeitung und die "Frankfurter Allgemeine" melden übereinstimmend, der Tatverdächtige könnte aus dem rechtsextremen Milieu stammen. Das schreibt auch der "Spiegel", der aber ebenso betont, dass nicht klar sei, ob das auch ein mögliches Motiv für die Tat gewesen sein könnte. Ebenso sei nicht bekannt, ob der Verdächtige noch in der Szene aktiv sei. NDR, WDR und SZ melden, der Mann habe "mindestens früher" Kontakt in das rechte Milieu gehabt.



Die Staatsanwaltschaft gibt auf Nachfrage des Deutschlandfunks (Audio-Link) bisher keine Auskunft zum möglichen Motiv des Täters.



Die Linken-Bundestagsabgeordnete Renner sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Sollte sich bewahrheiten, dass der Täter aus der rechtsextremen Szene stammt, wäre meine Erwartung, dass der Innenausschuss des Bundestages für nächste Woche eine Sondersitzung anberaumt."



Staatsanwaltschaft und LKA wiederum betonen: Es handelt sich nicht um den Mann, der bei einem Polizeieinsatz an einem Fährhafen in Gewahrsam genommen und nach einer Befragung wieder entlassen wurde.

Gibt es einen Zusammenhang mit den Drohungen gegen den CDU-Politiker?

Das ist völlig offen. Polizei und LKA wollen voraussichtlich morgen weitere Informationen bekanntgeben. Sicher ist: Walter Lübcke hatte sich 2015 für eine humane Flüchtlingspolitik ausgesprochen und mit seinen Aussagen auch für Kritik gesorgt. Als Reaktion auf Anfeindungen von Kritikern der Asylpolitik der Bundesregierung sagte er bei einer Bürgerversammlung, es lohne sich, in Deutschland zu leben und für die hiesigen Werte einzutreten. "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen". Das sei die Freiheit jedes Deutschen.



In den vergangenen Jahren war er deshalb immer wieder aus dem rechtsextremen Spektrum angefeindet worden, bis hin zu Morddrohungen. Nach Lübckes Tod gab es im Netz zahlreiche hasserfüllte und hämische Reaktionen aus der rechten Szene. Bundespräsident Steinmeier nannte es danach "zynisch, geschmacklos, abscheulich", wie sich manche in den sozialen Netzwerken über Lübckes Tod hermachten.

Was ist über Lübckes Tod bekannt?

Der Kasseler Regierungspräsident war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0:30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss sei von einer Kurzwaffe, also einer Pistole oder einem Revolver, aus nächster Nähe abgefeuert worden, teilte die Polizei bereits in der ersten Pressekonferenz am 3. Juni mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergaben sich keine Hinweise auf einen Suizid.



Lübcke wurde am Samstag beigesetzt. Am Donnerstag hatte es eine Trauerfeier gegeben.