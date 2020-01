Im Mordfall Lübcke bleibt der als Todesschütze verdächtigte Mann auch nach seiner neuen Aussage in Untersuchungshaft.

Das geht aus einem heute veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe hervor. Danach sieht der BGH weiter einen dringenden Mordverdacht. Dagegen kam eine weitere Person - ein Waffenhändler - wegen Zweifeln am Ausmaß seiner Verstrickung in die Tat aus der U-Haft frei. Hier werde kein dringender Tatverdacht der Beihilfe gesehen, hieß es. Der Kassler Regierungspräsident Lübcke war im vergangenen Juni erschossen worden. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus.