Im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke prüft die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Hauptverdächtigen wegen Strafvereitelung.

Das Magazin "Spiegel" berichtet, die Behörde prüfe einen Anfangsverdacht. Hintergrund sei die jüngste Aussage des Hauptverdächtigen Stephan E. gegenüber dem Ermittlungsrichter, er habe bei seinem Geständnis im Sommer gelogen. Stephan E. hatte zunächst ausgesagt, den Mord auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke allein ausgeführt zu haben. Vor zwei Tagen sagte er nun, in Wahrheit habe sein mutmaßlicher Komplize Markus H. Lübcke im Streit versehentlich erschossen. Die erste Aussage habe er nur gemacht, weil sein damaliger Anwalt ihm dafür Schutz und finanzielle Vorteile für seine Familie in Aussicht gestellt habe.



Lübcke war Anfang Juni tot auf der Terrasse seines Wohnhauses in Hessen aufgefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat einen rechtextremen Hintergrund hatte.