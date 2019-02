Im Skandal um verschwundene Beweisstücke zum Kindesmissbrauch in Lügde fordert die Grünen-Politikerin Schäffer strukturelle Konsequenzen.

Aus dem aktuellen Fall werde auf dramatische Weise deutlich, dass kleine Polizeibehörden für solch große Ermittlungsvorgänge nicht richtig ausgestattet seien, sagte die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete im Deutschlandfunk. Mit Blick auf den Missbrauchsskandal warf Schäffer Landesinnenminister Reul vor, den Fall nicht früher von der Kreispolizeibehörde Lippe an das größere Polizeipräsidium Bielefeld übertragen zu haben. Möglicherweise wären dann viele Ermittlungsfehler nicht passiert.



Innenminister Reul (CDU) hatte sich selbst zuletzt fassungslos gezeigt. Er informierte den Landtag gestern in einer Sondersitzung des Innenausschusses.



Auf einem Campingplatz in Lügde waren jahrelang zahlreiche Kinder missbraucht worden. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.