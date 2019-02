Im Skandal um verschwundene Beweisstücke zum Kindesmissbrauch im nordrhein-westfälischen Lügde ist ein führender Polizeibeamter von seinen Aufgaben entbunden worden. Behörden-Chef Lehmann sagte in Detmold, der Beamte habe ihn zu spät über die Ermittlungspannen informiert. Ein weiterer Fehler sei es gewesen, einen Polizeianwärter bei der Sichtung der Beweismittel einzusetzen.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hatte gestern eingeräumt, dass im Zuge der Ermittlungen 155 Datenträger bei der Polizei in Detmold verschwunden sind. Wie das geschehen konnte, ist noch unklar.



Die Vorgänge sollen in der kommenden Woche im Düsseldorfer Landtag aufgearbeitet werden. Die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen beantragten eine Sondersitzung des Innenausschusses. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ganzke, sagte, es müsse zügig Transparenz hergestellt werden, auch damit jegliche Verschwörungstheorien widerlegt würden und das Ansehen der Polizei nicht leide.



Auf einem Campingplatz in Lügde waren jahrelang zahlreiche Kinder missbraucht worden. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.