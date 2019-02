Der Skandal um verschwundene Beweisstücke zum Kindesmissbrauch in Lügde beschäftigt heute auch den nordrhein-westfälischen Landtag.

Auf Antrag von SPD und Grünen kommt der Innenausschuss in Düsseldorf zusammen. Innenminister Reul soll das Gremium über den Stand der Ermittlungen informieren. In der vergangenen Woche hatte er bekannt geben müssen, dass bei der Kreispolizei Detmold Beweismittel verschwunden sind. Der Minister räumte bereits Polizeiversagen ein.



Auf einem Campingplatz in Lügde waren jahrelang zahlreiche Kinder missbraucht worden. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.