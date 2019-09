Im Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern in Lügde hat das Landgericht Detmold Haftstrafen verhängt und Sicherungsverwahrung angeordnet. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul wertete das Urteil als "Warnung an alle Täter".

Dies gelte besonders für die Anordnung der Sicherungsverwahrung, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Solche Täter seien eine zu große Bedrohung, als dass man sie nach Verbüßung ihrer Strafe einfach wieder freilassen könnte, betonte Reul. Auch der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Rörig, begrüßte das Urteil. Das Gericht habe das mögliche Strafmaß weitgehend ausgeschöpft und damit auch das wichtige Signal gesendet, dass der Rechtsstaat diese schweren Verbrechen an Kindern hart bestrafe, erklärte Rörig in Berlin.

Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss

Die familienpolitische Sprecherin der Grünen im NRW-Landtag, Paul, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei wichtig, dass dieser Prozess sehr schnell vonstattengegangen sei. Man sei es den Opfern schuldig, die furchtbaren Missbrauchsfälle jetzt auch politisch konsequent aufzuarbeiten. Das sei Aufgabe des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Paul, die dort stellvertretendes Mitglied ist, betonte, der Ausschuss dürfe nicht zum Kampfinstrument werden, sondern müsse das Aufklärungsinteresse im Sinne der Opfer in den Vordergrund stellen. Es gehe darum, genau hinzuschauen, welches Versagen es bei Polizei, Jugendämtern und Justiz gegeben habe und daraus Konsequenzen zu ziehen.

13 und 12 Jahre Haft

Das Landgericht Detmold verhängte Haftstrafen von 13 beziehungsweise 12 Jahren gegen die beiden Haupttäter von Lügde. Für beide wurde die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Sie hatten ihre Taten gestanden. Die Detmolder Jugendschutzkammer hatte in den vergangenen zehn Wochen 33 Zeugen vernommen, unter ihnen 16 Opfer und zwölf Angehörige.



In einem anderen Verfahren war ein 49-jähriger Angeklagter bereits Mitte Juli zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich der Anstiftung zum schweren Missbrauch und der Beihilfe schuldig gemacht hatte. Der Mann soll über Webcam-Übertragungen am Kindesmissbrauch teilgenommen haben. (AZ: 23 KLs 20/19)

Beispielloser Missbrauch und Behördenskandal

Der jahrelang andauernde Missbrauch von insgesamt 34 Kindern auf einem Campingplatz in Lügde war im Januar bekannt geworden. Die meisten Zeugenvernehmungen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, um die Opfer zu schützen. Viele von ihnen waren zu den Tatzeitpunkten zwischen drei und 14 Jahren alt.



In dem Fall steht die Polizei Lippe massiv in der Kritik, weil sie Hinweisen nicht nachgegangen sein soll. Außerdem verschwanden Beweismittel. Auch das Verhalten von Jugendämtern im Tatzeitraum wurde scharf kritisiert. Die Missbrauchsserie von Lügde gilt deshalb als einer der größten Behördenskandale der vergangenen Jahre.



(AZ: 23 KLs 14/19)