Im Bundeskanzleramt beraten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD erneut über die Zukunft von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen.

Bundeskanzlerin Merkel, Innenminister Seehofer und die SPD-Vorsitzende Nahles wollen entscheiden, ob der 55-Jährige im Amt bleibt. Die SPD fordert die Ablösung Maaßens wegen dessen umstrittener Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz. Seehofer hat Maaßen dagegen sein Vertrauen ausgesprochen. Dem Spitzentreffen ging ein Vier-Augen-Gespräch der Kanzlerin mit Seehofer voraus.



Maaßen steht unter anderem in der Kritik, weil er die Echtheit eines Videos über einen Angriff auf Ausländer in Chemnitz in Zweifel gezogen hat. Auch wegen Treffen mit AfD-Politikern wird er kritisiert.