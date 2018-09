Die Bundesregierung will sich nicht zu einem Zeitungsbericht äußern, wonach Kanzlerin Merkel sich für eine Ablösung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen ausgesprochen haben soll.

Es gelte nach wie vor, was Merkel am Freitag gesagt habe, hieß es in Berlin. Demnach will die CDU-Vorsitzende morgen noch einmal mit CSU-Chef Seehofer und der SPD-Vorsitzenden Nahles über die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten beraten.



Die Zeitung "Die Welt" hatte unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, die Bundeskanzlerin sei der Ansicht, Maaßen müsse gehen. Er habe sich in die Tagespolitik eingemischt und sei damit nicht mehr tragbar. Bundesinnenminister Seehofer hat sich bisher schützend vor den Verfassungsschutzpräsidenten gestellt, die SPD fordert seine Entlassung.