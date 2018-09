Der CDU-Innenpolitiker Amthor hat der SPD vorgeworfen, den Streit um Verfassungsschutz-Präsident Maaßen zu instrumentalisieren.

Die Kritik gehe in der Sache fehl, sagte Amthor im Deutschlandfunk (audio-link). Die Sozialdemokraten versuchten mit ihren Forderungen nach einer Entlassung Maaßens ein Exempel zu statuieren. Sie wollten von eigenen innenpolitischen Versäumnissen abzulenken. Amthor fügte hinzu, man könne die Kommunikation Maaßens im Zusammenhang mit dem umstrittenen Video zu den Vorfällen in Chemnitz kritisieren. Seine Äußerungen seien aber missverstanden worden und würden überinterpretiert.



Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Merkel, Seehofer und Nahles hatten gestern eine Entscheidung über mögliche personelle Konsequenzen im Fall Maaßen auf nächsten Dienstag vertagt.



Führende SPD-Politiker bekräftigten daraufhin die Forderung nach einer Entlassung Maaßens. Man habe in der Partei die klare Haltung, dass er in seinem Amt nicht mehr tragbar sei, sagte die stellvertretende Parteivorsitzende Dreyer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil meinte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Maaßen habe sich gegenüber der Bundeskanzlerin hoch illoyal verhalten. Wenn sich Bundesinnenminister Seehofer vor solch einen Beamten stelle, werfe das Fragen bezüglich seiner Loyalität zur Kanzlerin auf. Dazu werde sich Merkel verhalten müssen.