Der ehemalige CDU-Generalsekretär Polenz plädiert für einen Parteiausschluss von Ex-Verfassungsschutz-Präsident Maaßen.

Der Bundestagskandidat Maaßen habe der CDU wiederholt geschadet und werde auch in Zukunft provozieren, sagte Polenz im Deutschlandfunk. Für die Partei wäre ein Ausschluss von Vorteil, weil man sich nicht mehr der Frage stellen müsse, warum man ein Mitglied wie Maaßen in den eigenen Reihen dulde. Was Maaßen gesagt habe, finde man sonst eher bei der AfD, hieß es weiter. Maaßen hatte in einem Interview dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen klaren Linksdrall und Meinungsmanipulation vorgeworfen. Außerdem riet er zu einer "Gesinnungsüberprüfung" bestimmter Redakteure.



Diese Äußerungen stießen auch bei mehreren Parlamentariern der Unionsparteien auf Kritik und Unverständnis. Politiker von SPD und Grünen forderten den CDU-Vorsitzenden Laschet auf, Stellung zu Maaßens Äußerungen zu beziehen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.