Die Bundesregierung sieht trotz des Streits um Verfassungsschutzpräsident Maaßen die Große Koalition nicht als gefährdet an.

Eine Sprecherin sagte in Berlin, man arbeite bei den vorgesehenen Projekten konstruktiv zusammen. Das gestrige Treffen zwischen den Parteichefs von CDU, CSU und SPD bezeichnete sie als gut und ernsthaft. Zu Inhalten äußerte sich die Sprecherin nicht. Es sei Stillschweigen vereinbart worden.



Führende SPD-Politiker bekräftigten ihre Forderung nach einer Entlassung von Maaßen. Die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, Dreyer und Weil, machten in Interviews deutlich, dass Maaßen als Verfassungsschutzpräsident nicht mehr tragbar sei. Am nächsten Dienstag wollen die Parteichefs der Großen Koalition erneut im Kanzleramt zusammenkommen.