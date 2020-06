Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass die vor 13 Jahren in Portugal verschwundene Maddie McCann tot ist.

Die Ermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen würden wegen Mordverdachts geführt, erklärte ein Sprecher der Behörde. Er habe sich damals an der Algarve aufgehalten. Man bitte um die Mithilfe der Bevölkerung.



Die Staatsanwaltschaft hatte gestern die Mordermittlungen im Fall Maddie eröffnet. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe verbüßt. Die damals dreijährige Maddie war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden.