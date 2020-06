Im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen Madeleine McCann gehen die Ermittler einer möglichen Spur nach Sachsen-Anhalt nach.

Wie die "Magdeburger Volksstimme" und der "Spiegel" berichten, wird geprüft, ob es eine Verbindung zum Fall Inga gibt. Das Mädchen verschwand vor fünf Jahren im Landkreis Stendal. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stendal kündigte an, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Der Verdächtige im Fall "Maddie", ein 43-Jähriger, der zur Zeit im Gefängnis sitzt, soll ein verfallenes Grundstück in der Region besessen haben. Maddie McCann war 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden.