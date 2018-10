Der seit rund zwei Wochen vermisste Präsident der internationalen Polizeiorganisation Interpol, Meng, wird von den chinesischen Behörden festgehalten.

Die chinesische Antikorruptionsbehörde erklärte auf ihrer Internetseite, Meng werde wegen vermuteter Gesetzesverstöße vernommen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Interpol erklärte, inzwischen habe man eine Rücktrittserklärung Mengs mit sofortiger Wirkung erhalten. Die Behörde werde nun übergangsweise von dem Koreaner Kim geleitet. Ein neuer Präsident solle dann im November gewählt werden.



Meng war Ende September in sein Heimatland gereist. Nach Angaben seiner Frau fehlte von ihm seither jede Spur. Der 64-Jährige wurde im November 2016 als erster Chinese an die Spitze Interpols gewählt. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Minister für öffentliche Sicherheit und Chef der chinesischen Küstenwache.



Im Zuge der verschärften Anti-Korruptionspolitik Chinas sind dort in der Vergangenheit bereits mehrfach hochrangige Beamte zunächst verschwunden und später als Angeklagte vor Gericht wieder aufgetaucht.