In der Türkei hat es nach Angaben der Bundespolizei eine Festnahme im Fall des libanesischen Clan-Chefs Miri gegeben.

Wie die Behörde in Potsdam mitteilte, wird dem Festgenommenen vorgeworfen, Miri bei der illegalen Weiterreise durch die Türkei geholfen zu haben. Er wurde in der türkischen Hafenstadt Mersin gefasst. Der wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Miri war in Deutschland wieder aufgetaucht, obwohl er erst im Juli in den Libanon abgeschoben worden war.