Bundesinnenminister Seeehofer will härter gegen illegale Einreisen und missbräuchliche Asylanträge vorgehen.

Seehofer kündigte gegenüber der "Bild"-Zeitung mehr Kontrollen an den deutschen Grenzen bereits ab heute an. Dadurch sollen Personen aufgespürt werden, die trotz Einreiseverbots Asyl in der Bundesrepublik beantragen wollen. Das entsprechende Gerichtsverfahren werde dann in Haft abgeschlossen, sagte der CSU-Politiker.



Hintergrund ist der Fall des libanesischen Clanchefs Miri. Er war im Juli aus Bremen in den Libanon abgeschoben worden. In der vergangenen Woche kehrte er illegal nach Deutschland zurück und beantragte dort Asyl. Seehofer betonte, der Fall Miri sei ein Lackmustest für die wehrhafte Demokratie. Wenn sich der Rechtsstaat hier nicht durchsetze, verliere die Bevölkerung das Vertrauen in das deutsche Asylsystem.