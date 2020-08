Die Ärzte im sibirischen Omsk haben bestritten, bei der Behandlung des schwer erkrankten Oppositionspolitikers Nawalny unter Kontrolle der russischen Behörden gestanden zu haben.

Entsprechende Vorwürfe hatte das Team Nawalnys erhoben. Vertraute des Kremlkritikers mutmaßten auch, die geforderte Verlegung des Patienten nach Deutschland sei so lange verzögert worden, bis kein Gift in Nawalnys Körper mehr nachweisbar sei. Der Chefarzt der Klinik, Murachowski, wies dies zurück und betonte, es habe keinen Einfluss von außen gegeben. Man habe den Patienten versorgt und ihn gerettet. Inzwischen befindet sich Nawalny in Berlin, wo er in der Charité behandelt wird.



Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker von Präsident Putin. Er liegt seit Donnerstag im Koma.