Russland will im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny eigene Ermittler nach Deutschland schicken.

Das Innenministerium in Moskau bereite ein entsprechendes Gesuch an die deutschen Behörden vor, meldet die Nachrichtenagentur Tass. Die russischen Ermittler sollten dem Oppositionellen und anderen Zeugen zusätzliche klärende Fragen stellen können. - Die Bundesregierung sieht es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet wurde. Der 44-Jährige, der in der Berliner Charité behandelt wird, ist mittlerweile aus dem Koma erwacht.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.