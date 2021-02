Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland sind nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Borrell auf einem Tiefpunkt.

Mit Blick auf den Fall Nawalny sagte Borrell nach einem Treffen mit Russlandsaußenminister Lawrow in Moskau, man befinde sich in einem schwierigen Moment. Er habe bei der russischen Seite für eine Freilassung des Oppositionspolitikers geworben. Lawrow sagte, das Hauptproblem sei ein Mangel an Normalität in den beiderseitigen Beziehungen. Damit sei niemandem gedient. Die Verurteilung Nawalnys hatte zu deutlicher Kritik von europäischen Regierungen an Moskau geführt. Das Verhältnis ist ohnehin seit der Krim-Annexion 2014 belastet.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.