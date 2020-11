Die Bundesregierung hat verärgert darauf reagiert, dass Russland im Fall Nawalny Sanktionen gegen deutsche und französische Beamte angekündigt hat.

Regierungssprecher Seibert sagte, ein solcher Schritt sei unangemessen. Der Oppositionspolitiker Nawalny war im August in Russland vergiftet und in der Folge zur Behandlung nach Deutschland gebracht worden. Nach deutschen Erkenntnissen wurde ihm ein Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe verabreicht.



Seibert betonte, Russland müsse die Geschehnisse aufklären, zumal die Vergiftung auf russischem Staatesgebiet stattgefunden habe.



Moskau hatte die geplanten Sanktionen gestern verkündet und erklärt, es handle sich um eine Reaktion auf Strafmaßnahmen seitens der Europäischen Union. Die EU hatte - vor allem auf Druck der Regierungen in Berlin und Paris - Sanktionen gegen Personen im Umfeld von Präsident Putin verhängt. Moskau bestreitet jede Verwicklung in den Fall Nawalny.

