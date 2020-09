Im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny erhält Deutschland Hilfe von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen.

Das teilte die OPCW in Den Haag mit. Dabei gehe es um technische Unterstützung. Experten der Organisation hätten bei Nawalny Proben genommen, die nun in Laboren untersucht würden. Die Bundesregierung sieht es als erwiesen an, dass Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Der russische Oppositionelle war am 20. August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen. Nach Angaben seines Teams soll er bereits vor Abflug in einem Hotelzimmer vergiftet worden sein. Das teilten seine Unterstützer in einem Video auf Nawalnys Instagram-Konto mit. Demnach stellten sie in seinem Hotelzimmer in Tomsk Wasserflaschen sicher. In einer davon hätten die deutschen Experten dann Reste von Nowitschok entdeckt.

