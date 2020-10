Deutschland und Frankreich streben wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny neue EU-Sanktionen gegen Russland an.

Russland habe trotz wiederholter Aufforderungen bislang keine glaubhafte Erklärung für Nawalnys Vergiftung geliefert, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Außenminister beider Länder, Maas und Le Drian. Daher sei man der Ansicht, dass es keine andere plausible Erklärung gebe als eine russische Beteiligung und Verantwortung. Die Sanktionen sollen demnach auf Einzelpersonen abzielen. Zudem sollten sie eine Einrichtung treffen, die in das Nowitschok-Programm eingebunden sei.



Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hatte gestern den Nowitschok-Befund mehrerer Labore bestätigt. Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Russland zusammengebrochen. Später wurde er in die Berliner Cahrité gebracht.

