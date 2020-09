Die EU hat Russland nach der Vergiftung des Kremlkritikers Nawalny mit Sanktionen gedroht.

Die Europäische Union rufe zu einer gemeinsamen internationalen Reaktion auf und behalte sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, heißt es in einer gestern Abend veröffentlichten Erklärung. Dazu gehörten auch Sanktionen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte in Brüssel, die Regierung in Moskau müsse ihr Möglichstes tun, um eine gründliche und transparente Untersuchung dieses Verbrechens vorzunehmen. Heute berät die Nato auf einer Sondersitzung des Nordatlantikrats über den Fall Nawalny. Moskau weist jede Verantwortung zurück.