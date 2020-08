Die Europäische Union fordert eine lückenlose Aufklärung der mutmaßlichen Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny.

Die russischen Behörden müssten unverzüglich eine unabhängige und transparente Untersuchung einleiten, heißt es in einer Erklärung des EU-Außenbeauftragten Borrell. Das russische Volk, aber auch die internationale Gemeinschaft verlangten, die Hintergründe zu erfahren. Zudem müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ähnlich hatten sich bereits Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas geäußert. Zuvor hatten Ärzte der Berliner Charité erklärt, die klinischen Befunde deuteten auf eine Vergiftung Nawalnys hin.



Der prominente Kreml-Kritiker war am Freitag mit Hilfe von Unterstützern von Russland nach Deutschland ausgeflogen worden. Seither wird er in der Charité behandelt. Nach Angaben einer Kliniksprecherin ist sein Gesundheitszustand ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr.