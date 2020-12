Die Europäische Union hat die russischen Sanktionen gegen Deutschland, Frankreich und Schweden im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny kritisiert.

Die Strafmaßnahmen Moskaus seien als Reaktion auf die jüngsten EU-Sanktionen ungerechtfertigt, erklärte ein Kommisionssprecher in Brüssel. Denn schließlich basierten die europäischen Sanktionen gegen Russland auf rechtlich belastbaren Beweisen.



Die Regierung in Moskau hatte gestern Einreiseverbote für Vertreter aus Deutschland, Frankreich und Schweden angekündigt. Institute in diesen drei Ländern hatten im vergangenen September jeweils bestätigt, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Die EU hatte in der Folge Sanktionen gegen sechs russische Funktionäre verhängt. Nach Recherchen mehrerer Medien hat der russische Geheimdienst FSB die Tat verübt. Der Kreml bestreitet dagegen jede ofizielle Beteiligung an dem Anschlag.

