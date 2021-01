Nach der Inhaftierung des Kremlkritikers Nawalny hat das Europaparlament weitere Sanktionen gegen Russland gefordert.

Die für die Vergiftung und Verhaftung verantwortlichen Personen, darunter auch russische Oligarchen, sollten bestraft werden, befand das Parlament in Brüssel. Auch Projekte wie die Ostseepipeline Nord Stream 2 gelte es zu hinterfragen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die EU Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Drahtzieher des Giftanschlags verhängt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell betonte in der Plenardebatte, man müsse die Kommunikationskanäle zu Russland jedoch offen halten. Die Beziehung der EU zu Russland sei nicht allein auf den Fall Nawalny zu reduzieren. Das russische Außenministerium wies die Kritik des Parlaments als "unzulässige Einmischung in russische Angelegenheiten" zurück. Die russische Polizei hatte gestern auch enge Verbündete von Nawalny festnommen und seine Anhänger vor weiteren Demonstrationen gewarnt.

