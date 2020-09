Die Europäische Union hat Russland zur Zusammenarbeit bei den internationalen Ermittlungen zur Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny aufgefordert.

Im Namen der 27 Mitgliedsstaaten erklärte der EU-Außenbeauftragten Borrell am Abend in Brüssel, auch Sanktionen würden nicht ausgeschlossen. Die Regierung in Moskau müsse ihr Möglichstes tun, um eine gründliche und transparente Untersuchung dieses Verbrechens vorzunehmen. Die Europäische Union behalte sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen, einschließlich restriktiver Maßnahmen, zu ergreifen, betonte Borrell.



Morgen berät die Nato auf einer Sondersitzung des Nordatlantikrats über den Fall Nawalny.



