Die EU reagiert zurückhaltend auf Forderungen nach neuen Russland-Sanktionen wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny.

Ein Sprecher des Außenbeauftragten Borrell sagte, solange man nicht wisse, wer verantwortlich sei, sei es schwierig, über Strafmaßnahmen zu sprechen. Man verlange von Russland, den Fall in transparenter Weise aufzuklären. Ähnlich äußerte sich erneut Bundeskanzlerin Merkel. Weitere Sanktionen gegen Russland hängen nach ihren Worten von der Reaktion Moskaus ab. Merkel traf in Berlin mit Schwedens Ministerpräsident Löfven zusammen, der betonte, die EU werde gemeinsam reagieren.



Laut geworden ist unter anderem die Forderung, die Gas-Pipline Nord Stream 2 auf Eis zu legen.



Der Kreml wies eine Verantwortung an dem Anschlag auf Nawalny zurück. Der Auslandsgeheimdienst brachte zudem den Verdacht auf, Nawalny sei von Spezialkräften des Westens vergiftet worden.