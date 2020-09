Die G7-Staaten haben die Vergiftung des Kremlkritikers Nawalny auf das Schärfste verurteilt und von Russland eine Aufklärung verlangt.

Dieser Anschlag auf den Oppositionsführer sei ein weiterer schwerer Schlag für die Demokratie und den politischen Pluralismus in Russland, hieß es in einer am Abend verbreiteten Mitteilung der Außenminister der sieben führenden Wirtschaftsnationen. Der Giftanschlag stelle eine ernsthafte Bedrohung all jener Menschen dar, die sich für die Verteidigung der politischen und bürgerlichen Freiheiten einsetzten.



Gestern war der deutsche Botschafter in Moskau ins russische Außenministerium einbestellt worden. Man erwarte Auskunft über die Ergebnisse des Bundeswehrlabors, das in Nawalnys Körper Beweise für eine Vergiftung mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok gefunden hatte, hieß es. Über den Verlauf des Gesprächs wurde nichts bekannt.

