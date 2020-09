Die russische Regierung hat Vorwürfe zurückgewiesen, für den Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny verantwortlich zu sein.

Sprecher Peskow sagte in Moskau, es gebe keinen Grund, den russischen Staat zu beschuldigen. Deutschland und andere europäische Länder sollten nicht vorschnell urteilen.

Debatte über Sanktionen

Im Zusammenhang mit der Tat wird in Deutschland und in der EU über mögliche Sanktionen gegenüber Russland diskutiert, darunter auch ein Stopp der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.



Der CDU-Europapolitiker Gahler sagte im Deutschlandfunk, das Projekt sollte mindestens auf Eis gelegt werden. Gahler schloss sich damit einer Forderung seines Parteikollegen Röttgen an. Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte im ARD-Fernsehen, ein Regime, das Giftmorde organisiere, sei kein Partner für große Kooperationsprojekte. Zurückhaltender äußerte sich der CSU-Vorsitzende Söder. Der Vorsitzende der AfD, Chrupalla, sagte, die Bundesregierung dürfe die Erdgas-Leitung nicht in Frage stellen, sonst würde die deutsche Energiesicherheit gefährdet. Der ehemalige Linken-Bundestagsabgeordnete und Biowaffen-Experte van Aken sagte im Deutschlandfunk, es sei zu früh, um mit dem Finger auf Russland zu zeigen.

Mützenich, SPD: "Russland wird zur Lösung internationaler Krisen benötigt"

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Mützenich, sieht Deutschland und Europa vor schwierigen Entscheidungen in Bezug auf mögliche neue Sanktionen gegen Russland. Er sagte vor einer Fraktionsklausur der Sozialdemokraten in Berlin, als Reaktion müsse die gesamte Palette von Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Die Entscheidungen hingen dabei von der Kooperationsbereitschaft der russischen Seite ab. Gleichwohl werde Russland auch gebraucht, um zahlreiche internationale Krisen anzugehen.



Die EU insgesamt reagierte zurückhaltend auf Forderungen nach neuen Russland-Sanktionen. Ein Sprecher des Außenbeauftragten Borrell sagte, solange man nicht wisse, wer verantwortlich sei, sei es schwierig, über Strafmaßnahmen zu sprechen.

Verstoß gegen internationales Recht

Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen zeigte sich tief besorgt wegen einer möglichen Vergiftung Nawalnys. Generaldirektor Arias erklärte in Den Haag, der Einsatz von Chemiewaffen sei in allen Fällen verwerflich und verstoße gegen internationales Recht. Zugleich bot er Unterstützung in dem Fall an. Nach der Chemiewaffenkonvention wird die Vergiftung eines Einzelnen mit einem Nervengas als Einsatz von Chemiewaffen bewertet.