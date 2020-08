Der mutmaßliche Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny hat das deutsch-russische Verhältnis nach Ansicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, schwer belastet.

Ischinger sagte dem "Spiegel", Russlands Glaubwürdigkeit sei mit dem Vorfall nun endgültig erledigt. In Moskau gelte nur noch das Recht des Stärkeren. Dies sei auch das Ende der Idee strategischer Partnerschaften mit dem Kreml. Von möglichen Sanktionen gegen Russland hält Ischinger nicht viel. Er erwarte sich davon wenig Erfolg. Im Fall Nawalny sehe er eine Chance für Deutschland, der russischen Führung zu zeigen, dass man nicht einverstanden sei, aber dennoch helfe. Deutschland sei nicht der Feind Russlands.



Nawalny wird seit einer guten Woche in der Berliner Charité behandelt. Der russische Oppositionspolitiker war zuvor auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen und wurde zunächst in Omsk in Sibiren behandelt. Die deutschen Ärzte gehen nach einer Auswertung von klinischen Befunden davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde.