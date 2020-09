Das russische Außenministerium hat nach einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Moskau entschieden gegen das Vorgehen der Bundesregierung im Fall Nawalny protestiert. Die volle Verantwortung für die Folgen einer solchen Politik liege bei der Bundesregierung, ihren Nato-Verbündeten und der Europäischen Union, teilte das Ministerium in Moskau mit.

Russland fordere, dass die - wie es hieß - Hysterie ende und Deutschland unverzüglich eine sachliche und umfassende Antwort auf die Anfrage der russischen Generalstaatsanwaltschaft gebe. Gestern Abend war der deutsche Botschafter zu einem Gespräch einbestellt worden.



Die Bundesregierung will Russland nicht die genauen Befunde eines Speziallabors der Bundeswehr über die Vergiftung Nawalnys zur Verfügung stellen. Die Ergebnisse seien der internationalen Organisation für das Verbot chemischer Waffen übermittelt worden, der auch Russland angehöre, teilte eine Regierungssprecherin mit. Danach wurde Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet.

G7-Staaten verlangen Aufklärung von Russland

Unterdessen haben die G7-Staaten die Vergiftung des Kremlkritikers Nawalny auf das Schärfste verurteilt und von Russland Aufklärung verlangt. Der Anschlag auf den Oppositionsführer sei ein weiterer schwerer Schlag für die Demokratie und den politischen Pluralismus in Russland, hieß es in einer am Abend verbreiteten Mitteilung der Außenminister der sieben führenden Wirtschaftsnationen. Der Giftanschlag stelle eine ernsthafte Bedrohung all jener Menschen dar, die sich für die Verteidigung der politischen und bürgerlichen Freiheiten einsetzten.



Frankreich verschob wegen des Falls eine für kommende Woche geplante Ministersitzung mit Russland, ohne einen Ersatztermin zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.