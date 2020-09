NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat eine internationale Antwort auf die Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny angekündigt.

Der Einsatz von Nervenkampfstoffen sei eine eklatante Rechtsverletzung, sagte Stoltenberg nach einer Sondersitzung des Nordatlantik-Rates in Brüssel. Er forderte Russland auf, eine unparteiische Untersuchung des Falles zuzulassen.



Gestern Abend hatte bereits die EU die Vergiftung Nawalnys verurteilt und mögliche Sanktionen gegen Russland ins Gespräch gebracht. In Deutschland wird unter anderem über einen Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 diskutiert. Aus dem Kreml in Moskau hieß es heute, man sei bereit, mit der Bundesregierung in einen Dialog zu treten. Bundeskanzlerin Merkel hatte vorgestern bekanntgegeben, dass Nawalny nach Erkenntnissen deutscher Ärzte durch einen chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Bundespräsident Steinmeier forderte Aufklärung von Moskau. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass Oppositionelle und kritische Stimmen in Russland in Serie um ihre Gesundheit oder ihr Leben fürchten müssten, sei ohne Zweifel eine schwere Belastung für die Glaubwürdigkeit der russischen Führung.