Im Zusammenhang mit möglichen Konsequenzen nach der erwiesenen Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny rückt die Gaspipeline Nord Stream 2 in den Fokus der politischen Debatte. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, sagte im Deutschlandfunk, er rate dazu, das Projekt auf Eis zu legen.

Russlands Präsident Putin verstehe nur die Sprache der Härte - und die einzigen Sanktionen, die er begreife, seien Wirtschaftssanktionen. Der CDU-Politiker betonte, nicht nur die Amerikaner seien gegegen das Projekt, mit dem Erdgas aus Russland nach Europa gebracht werden solle, sondern auch die Mehrheit der Europäer. "Es ist ein deutsches Projekt gegen die Mehrheit der Europäer", so Röttgen. Nun sei es aber an der Zeit, echte europäische Außenpolitik zu machen, sonst werde Europa von Putin nicht mehr ernstgenommen.



Der Kandidat für den Bundesvorsitz der CDU zeigte sich entsetzt über das Vorgehen der russischen Regierung gegen Nawalny. Es sei offensichtlich die Absicht der russischen Spitze, jemanden nicht nur auszuschalten, sondern ein Zeichen zu setzen und die Botschaft zu senden: "Ihr müsst wissen, es ist lebensgefährlich, sich mit dem russischen Staat in Fragen der Freiheitsrechte anzulegen."



Der Grünen-Außenpolitiker Trittin sprach sich ebenfalls für die Einstellung des Gaspipeline-Projekts Nordstream 2 aus. Zumal die Pipeline ohnehin überflüssig und eine Wette gegen die europäische Klimapolitik sei, sagte er.

FDP mahnt zu Vorsicht

Der FDP-Politiker und Bundestags-Vizepräsident Kubicki warnte vor einem schnellen Baustopp der deutsch-russischen Erdgas-Leitung. Er sei skeptisch, dass man in der jetzigen Phase der vorliegenden Erkenntnisse ein Projekt dieser Größenordnung in Frage stellen sollten, sagte er im Deutschlandfunk. Kubicki forderte eine "wirkliche Zusammenarbeit" zwischen den russischen Behörden und der deutschen Staatsanwaltschaft im Fall Nawalny. Er glaube, so der FDP-Politiker, nach wie vor daran, dass die Vorgänge aufgeklärt werden könnten. Die Kanäle nach Moskau seien sehr offen und die Bundesregierung kommuniziere mit Russland. Aber die russische Seite müsse selbst ein Interesse daran haben, in der Welt nicht als verbrecherisches Regime dazustehen. Sollte man allerdings am Ende feststellen, dass es keine Erklärung der russischen Regierung für die Vergiftung Nawalnys mit dem Nervengift Nowitschok gebe, müsse man mit Wirtschaftssanktionen reagieren. Im Ergebnis könne das bedeuten, dass die Pipeline Nord Stream 2 nicht fertiggestellt werde.

Münchner Sicherheitskonferenz warnt vor Abgrenzung

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, forderte ebenfalls klare Kante, warnte aber zugleich vor einer zu starken Abgrenzung. Man brauche Russland in der Klimapolitik, in der Ukrainepolitik und in vielen anderen Bereichen, sagte Ischinger im ARD-Fernsehen. Bei den Maßnahmen gegen Russland müsse Deutschland einen Mittelweg zwischen diplomatischen Gesten und einem Totalboykott finden. "Wir können jetzt nicht hier eine Mauer aufziehen zwischen dem Westen und Russland", betonte Ischinger.



Auch die umstrittene Erdgas-Leitung Nord Stream 2 müsse auf den Prüfstand: Wenn Wirtschaftsbeziehungen infrage gestellt würden, dann bedeute dies, dass man Nord Stream 2 nicht außen vorhalten könne. Allerdings stehe die Pipeline kurz vor der Fertigstellung, und ein Abbruch des Projekts sei eine sehr komplexe Frage.

Sanktionsdrohungen aus den USA

Durch die gemeinsam gebaute deutsch-russische Leitung in der Ostsee soll russisches Erdgas nach Deutschland geliefert werden. Der Bau der Gaspipeline wird seit Dezember immer wieder unterbrochen. Von den geplanten 2.600 Kilometern der Pipeline sind bisher 2.200 Kilometer verlegt.



Vor gut einem Monat setzten die USA eine der maßgeblichen Baufirmen so stark unter Druck, dass diese ihre Spezialschiffe abzog. Drei Senatoren drohten dem Ostsee-Fährhafen Sassnitz massive Strafen an, sollten die Verantwortlichen dort den Bau von Nord Stream 2 weiter unterstützen. Die USA lehnen das Projekt auch ab, um eigenes Gas besser verkaufen zu können. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, wies die Sanktionsdrohungen damals deutlich zurück. Man dürfe sich nicht erpressen lassen, sagte er im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Da helfe kein Jammern und Wehklagen, sondern am Ende brauche man mehr europäische Souveränität, mehr europäische Eigenverantwortung und mehr europäisches Selbstbewusstsein. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schneider fügte hinzu, Deutschland dürfe sich nicht wie ein Vasallenstaat behandeln lassen.

Carsten Brzeski, ING-Bank: "Sanktionen sind zweischneidiges Schwert"

Der Fall Nawalny bringt auch Turbulenzen für die Wirtschaft mit sich. Carsten Brzeski von der ING-Bank sagte dem Deutschlandfunk, Russland sei ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Kanzlerin Merkels deutliche Worte in Richtung Moskau habe nun bei russischen Anlegern die Angst vor Sanktionen geweckt. Die seien jedoch immer zweischneidig und träfen immer den Sanktionierten sowie den Sanktionierenden. Der Fall Nawalny mache deutlich, dass es immer schwieriger werde, im Umgang mit Russland, wirtschaftliche und politische Interessen auseinanderzuhalten.

Nato will beraten

Ein Bundeswehr-Speziallabor hat nach Angaben der Bundesregierung zweifelsfrei festgestellt, dass der russische Oppositionspolitiker Nawalny mit einer Substanz aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde.



Die Nato will über mögliche gemeinsame Konsequenzen gegenüber Russland beraten. Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, die Nato sehe jeden Einsatz von chemischen Waffen als eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit an.

Kreml weist Vorwürfe zurück

Unterdessen hat die russische Regierung die Vorwürfe zurückgewiesen, für den Gift-Anschlag auf Nawalny verantwortlich zu sein. Regierungssprecher Peskow sagte in Moskau, es gebe keinen Grund, den russischen Staat zu beschuldigen. Er warnt Deutschland und andere europäische Staaten davor, vorschnell zu urteilen.



Der ehemalige Linken-Bundestagsabgeordnete und Biowaffen-Experte van Aken sagte im Deutschlandfunk, es sei zu früh, um mit dem Finger auf Russland zu zeigen. Zugleich forderte er von Moskau Offenheit.



Hintergrundinformationen zu Nord-Stream-2 und deren besonderere Bedeutung für Dänemark hat die DLF-Sendung "Europa heute" zusammengestellt.