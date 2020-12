Dem russischen Regierungskritiker Nawalny drohen in seiner Heimat offenbar neue Ermittlungen.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Ermittlungebehörden berichtet, geht es dabei um Aussagen Nawalnys in einem Radio-Interview Ende April. Dem Oppositionspolitiker wird demnach vorgeworfen, im Sender "Echo Moskwy" zum Sturz des Systems aufgerufen zu haben. Man habe gestern mit einer Überprüfung der Äußerungen begonnen, hieß es weiter.



Nawalny schrieb im Nachrichtenkanal Telegram, Präsident Putin wolle nicht, dass er nach seiner Genesung nach Russland zurückkehre. Deshalb hätten die Ermittler ein Interview ausgegraben, das bereits Monate zurückliege. Auch der Radiosender zeigte sich überrascht.



Nawalny soll im August mit einem in Russland entwickelten chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sein. Er wurde in der Berliner Charité behandelt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.