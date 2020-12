Fall Nawalny Putin geriert sich als verfolgte Unschuld Ein Kommentar von Sabine Adler

Der russische Oppositionelle Alexej Navalny erhebt schwere Vorwürfe gegen den russischen Präsidenten Putin (picture alliance / AA | Sefa Karacan)

Der russische Geheimdienst habe keinerlei Skrupel bei dem Anschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny gezeigt, kommentiert Sabine Adler. Nur noch die, die nichts anderes glauben wollten, würden Putin seine Opfer-Masche in der Affäre abkaufen.

Generalstabsmäßig geplant ist das Team aus Investigativ-Journalisten vorgegangen: Noch bevor es detailliert darlegte, wie eine achtköpfige Gruppe des russischen Geheimdienstes dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny über Jahre auf den Fersen war und ihn angeblich mehrfach versuchte, zu vergiften, hatten sie längst den zweiten Schritt gemacht.

In einer konzertierten Aktion telefonierten sie eben jene Agenten alle zur gleichen Zeit am Montag vergangener Woche um 7 Uhr morgens ab und gaben sich als Behördenvertreter aus. Nawalny als Assistent des Sekretärs des Sicherheitsrates Patruschew. Der Korruptionsjäger spielte seien Rolle perfekt im Ton des Apparatschiks, der mit dem Corps-Geist der Behörde vertraut ist. Vor allem aber wird es die FSB-Dienstnummer gewesen sein, die den Agenten alle Vorsicht vergessen ließ. Die aber nicht echt, sondern nur aufgespielt war. Es gibt einige Vermutungen, von wem solche technischen Raffinessen stammen: Für den 44-jährigen Putin-Opponenten heiligte der Zweck vermutlich die Mittel, immerhin ist er fast umgebracht worden.

Keinerlei Skrupel des FSB

Was ihm der Agent 45 Minuten erzählte, offenbarte keinerlei Skrupel, demnach sollte der inzwischen wegen seiner Ermittlungen unbequeme Dissident aus dem Weg geräumt und die Spuren verwischt werden. Dass dieses Gespräch eine Fälschung war, wie der Geheimdienst heute behauptet, ist nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich. Die gesamte Reputation Nawalnys wäre auf einen Schlag dahin. Es wäre politischer Selbstmord.

(dpa / TASS / Sergei Fadeichev)Nawalny-Mitstreiterin verhaftet

In Moskau wurde eine Mitarbeiterin des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny festgenommen. Das geschah nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines neuen Enthüllungsvideos, in dem ein mutmaßlich in den Giftanschlag beteiligter FSB-Mann über Details der Operation sprach.

Ob es Absicht war, ihn am Ende doch nicht zu umzubringen oder ob die acht Agenten nur zu ungeschickt waren – das wissen nur Eingeweihte. Beides sollte jedenfalls den einen Zweck erfüllen: Andersdenkende massiv einzuschüchtern. Diese Methode wird derzeit zusätzlich mit einer Reihe von neuen NGO-Gesetzen perfektioniert.

De facto führt Putin den FSB

Es ist davon auszugehen, dass Präsident Putin den FSB de facto noch immer führt, es ist auch anzunehmen, dass er eines nicht so fernen Tages zu verstehen gibt, dass die Aktion zumindest ganz in seinem Sinne war. Denn es gehört zu seinem Repertoire, die Muskeln spielen zu lassen, Angst zu verbreiten. Auch zu lügen. So geschehen unter anderem bei der Annexion der Krim. Auf der ukrainischen Halbinsel seien zunächst weder russische Soldaten gewesen, noch sei Land okkupiert worden, doch - oh Wunder - wurde es nur weniger Wochen später der Russischen Föderation einverleibt.

(privat/Instagram)Wie der Fall Nawalny internationale Beziehungen verändert

Die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist eine Belastungsprobe für die deutsch-russischen Beziehungen, eine von mittlerweile zahlreichen. Vieles steht auf dem Prüfstand. Gibt es noch Möglichkeiten, sich mit Russland unter Präsident Wladimir Putin vertrauensvoll zu verständigen?

Das System Putin steht und fällt mit dem starken Mann im Kreml, der Nawalnys Tod mindestens in Kauf genommen hat. Wie anders erklärt sich, dass noch immer keine Behörde die Mordversuche ermittelt? Die EU-Sanktionen waren berechtigt, den heute verhängten Gegensanktionen, Einreisesperren gegen Regierungsvertreter aus Deutschland, Frankreich und Schweden fehlt jegliche Grundlage.

Denn sie sagten nur, was erwiesen ist: Das verwendete Gift stammt aus der Nowitschok-Gruppe, einem international verbotenen chemischen Kampfstoff. Dass sich Putin und seine Vertrauten als Opfer gerieren, denen alle Welt, vor allem der Westen, etwas Böses will, ist eine Masche, die nur bei denen zieht, die nichts Anderes glauben wollen.

Sabine Adler (©Deutschlandradio / Bettina Straub )Sabine Adler, Journalistin und Buchautorin. Journalistik-Studium Universität Leipzig, danach Sender Magdeburg, radio ffn, Deutsche Welle. Seit 1997 beim Deutschlandradio, u.a. als Russland-Korrespondentin, Leiterin des Hauptstadtstudios. 2011-2012 Leiterin Presse und Kommunikation Deutscher Bundestag. Danach Osteuropakorrespondentin, derzeit Leiterin des Reporterpools.