Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Röttgen, erhebt im Fall des vergifteten russischen Oppositionspolitikers Nawalny Vorwürfe gegen Altkanzler Schröder.

Dieser beteilige an der Vertuschung und Verwischung der Verantwortung, die in Russland liege, sagte Röttgen der "Bild"-Zeitung, der auch einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz ist. Schröder stehe in bezahlten Diensten des russischen Öl- und Gasgeschäfts und zeige ein Verhalten, dass viele Deutsche mit Scham erfülle. Nawalny hatte Schröder zuvor als "Laufburschen" von Präsident Putin bezeichnet und Sanktionen gegen Kreml-nahe Einzelpersonen gefordert. Er war mit einem Nervengift vergiftet worden und wirft Putin vor, Drahtzieher des Anschlags zu sein.



Gestern hatten die Außenminister Frankreichs und Deutschlands, LeDrian und Maas, Moskau mangelnden Aufklärungswillen vorgeworfen. Daher strebten beide Länder EU-Sanktionen gegen russische Staatsangehörige an, denen eine Verwicklung in den Fall vorgeworfen wird. Russland sprach daraufhin von inakzeptablen Aussagen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.