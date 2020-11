Russland hat im Fall des vergifteten Oppositionspolitikers Nawalny Sanktionen gegen Deutschland und Frankreich angekündigt.

Dies sei eine Antwort auf entsprechende Strafmaßnahmen gegen Russland, sagte Außenminister Lawrow in Moskau. Die Sanktionen richteten sich gegen leitende Mitarbeiter der Führungsapparate in Deutschland und in Frankreich. Er werde den Kollegen in beiden Ländern bald übergeben, sagte Lawrow bei einer Online-Pressekonferenz. Im vergangenen Monat hatte die EU vor allem auf Druck der Regierungen in Berlin und Paris Sanktionen gegen Personen im Umfeld von Russlands Präsident Putin verhängt.



Russland bestreitet eine Beteiligung an dem Anschlag auf Nawalny. Der Kremlkritiker war im August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen und zunächst im sibirischen Omsk in ein Krankenhaus gebracht worden. Später wurde er nach Berlin ausgeflogen, wo er in der Charite behandelt wurde. Die Diagnose lautete, dass Nawalny mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde.

