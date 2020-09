Im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny ist der deutsche Botschafter in Moskau zum Gespräch einbestellt worden. Das russische Außenministerium erklärte, man erwarte Auskunft über die Ergebnisse des Bundeswehrlabors.

Dieses hatte in Nawalnys Körper Beweise für eine Vergiftung mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok gefunden. Außerdem solle der Botschafter sich zu angeblichen Hinweisen auf eine russische Beteiligung an dem Anschlag auf Nawalny äußern. Die Sprecherin des Minsteriums wies die Vorwürfe erneut zurück und sprach von einem - Zitat - "schmutzigen politischen Spiel", das die deutsche Regierung treibe.



Die UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet appellierte an Russland, an einer transparenten und unabhängigen Untersuchung mitzuwirken. Die Zahl von Giftanschlägen und gezielten Morden an russischen Staatsbürgern in den vergangenen zwei Jahrzehnten sei zutiefst beunruhigend, erklärte Bachelet.

