Regierungssprecher Seibert hat bestätigt, dass Bundeskanzlerin Merkel den vergifteten Kreml-Kritiker Nawalny während seiner Behandlung in der Berliner Charité besucht hat.

Zuvor hatte "Der Spiegel" darüber berichtet. Nawalny selbst hatte auf Twitter geschrieben, das Treffen sei eher privat gewesen. Er sei Merkel sehr dankbar für ihren Besuch. Ein enger Mitarbeiter des Oppositionspolitikers sagte den Sendern RTL/ntv, Merkel lasse sich über den Gesundheitszustand Nawalnys laufend informieren. Der 44-jährige hat das Krankenhaus inzwischen verlassen und hält sich noch in Deutschland auf.



Die Bundesregierung sieht es als erwiesen an, dass der Oppositionspolitiker mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden ist. Moskau bestreitet jegliche Beteiligung an dem Mordversuch.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.