Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sensburg hat nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny Konsequenzen für das Gasprojekt Nord Stream 2 gefordert.

Er sei dafür, das Projekt auf Eis zu legen, sagte Sensburg im Deutschlandfunk (Audio-Link). Durch den Anschlag auf den Ex-Agenten Skripal, den Mord im Berliner Tiergarten und nun den Fall Nawalny habe Russland gezeigt, dass es kein verlässlicher Partner sei. Man müsse Moskau deutlich machen, dass ein solches Verhalten nicht akzeptabel sei. Er halte es zu 99 Prozent für sicher, dass russische staatliche Institutionen hinter dem Attentat auf Nawalny steckten, betonte Sensburg. Das werde der Kreml aber niemals zugeben. Stattdessen versuche Präsident Putin, Nebelkerzen zu werfen.



Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Röttgen, appellierte an die Regierungen Deutschlands und Frankreichs, in der Russland-Politik keine Alleingänge mehr zu unternehmen. Nur dann könne es eine gemeinsame europäische Strategie gegenüber Russland geben, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Frankreich dürfe nicht länger auf eine bilaterale strategische Partnerschaft mit Russland setzen. Auch Röttgen betonte, der Dreh- und Angelpunkt sei es, die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht fertigzustellen. Die Zustimmung Deutschlands zu diesem russischen Projekt sei von Anfang an gegen die große Mehrheit der europäischen Partner erfolgt. "Nord Stream 2" soll russisches Gas nach Deutschland bringen.

USA: Noch keine Beweise für Vergiftung Nawalnys

US-Präsident Trump sieht den Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny bislang nicht als erwiesen an. Trump sagte in Washington, er habe noch keine Beweise dafür, aber werde sich das ansehen. Er sehe jedoch auch keinen Grund, die Angaben der Bundesregierung zu bezweifeln. Diese hatte erklärt, Nawalny sei zweifelsfrei mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Der russische Oppositionspolitiker wird in der Berliner Klinik Charité behandelt.