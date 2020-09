UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat Russland zur Zusammenarbeit bei einer transparenten und unabhängigen Untersuchung im Fall des vergifteten Oppositionellen Nawalny aufgerufen.

Die Zahl von Giftanschlägen und anderen Formen gezielter Morde an russischen Staatsbürgern in den vergangenen zwei Jahrzehnten sei zutiefst beunruhigend, erklärte Bachelet. Es liege an den russischen Behörden zu untersuchen, wer für das Verbrechen an Nawalny verantwortlich sei. Bachelet erhob keine direkten Anschuldigungen gegenüber Moskau, betonte jedoch, dass Nervengifte wie Nowitschok Substanzen seien, die sehr schwer zu beschaffen seien.



Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass Nawalny zweifelsfrei mit Nowitschok vergiftet worden sei. Aus Protest gegen die deutsche Haltung bestellte das russische Außenministerium heute den deutschen Botschafter ein.

