Im Streit um den inhaftierten türkischen Menschenrechtsaktivisten Kavala lässt Präsident Erdogan zehn Botschafter zu unerwünschten Personen erklären, darunter den deutschen. Er habe das Außenministerium angewiesen, die Diplomaten so schnell wie möglich zur persona non grata zu erklären, sagte Erdogan. Darauf folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung.

Die Botschafter der USA, Deutschlands, Frankreichs und sieben anderer Staaten hatten Anfang der Woche zur Freilassung Kavalas aufgerufen. Dabei beriefen sie sich auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das türkische Außenministerium nannte die Forderung inakzeptabel und bestellte die Diplomaten Anfang der Woche ein.



Deutschlands Botschafter in Ankara ist seit Oktober 2020 der Diplomat Jürgen Schulz. Außer ihm sind die Botschafterinnen und Botschafter aus den USA, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland sowie Kanada und Neuseeland betroffen.

Seit vier Jahren inhaftiert

Der Unternehmer, Kulturmäzen und Menschenrechtsaktivist Osman Kavala sitzt seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Ihm werden vor dem Hintergrund der Gezi-Proteste in der Türkei und des Putschversuchs von 2016 ein Umsturzversuch und Spionage vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht Kavala lebenslange Haft. Seine nächste Gerichtsverhandlung ist für den 26. November angesetzt.

