Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau hat die Rassismus-Vorwürfe durch den zurückgetretenen Fußball-Weltmeister Özil gegen die Führungsspitze des Verbandes zurückgewiesen.

Kritik sei nicht gleich Diskriminierung oder Rassismus, sagte der aus Brasilien stammende frühere Nationalspieler der "Bild"-Zeitung. Das Erdogan-Foto habe eine politische Aussage, auch wenn Özil dies anders beurteile. Der Integrationsbeauftragte beklagte, die öffentliche Diskussion gehe mittlerweile in eine falsche Richtung. Man habe das Gefühl, dass Deutschland ein flächendeckendes Rassismusproblem habe. Dies sei aber nicht der Fall.



DFB-Chef Grindel wies die Rassismus-Vorwürfe von Özil gegen den Deutschen Fußball-Bund zurück. In einer Erklärung räumte er zugleich Fehler ein. Rückblickend, so Grindel, hätte er unmissverständlich sagen sollen, dass jegliche Form rassistischer Anfeindungen unerträglich und nicht hinnehmbar sei. Auf Rücktrittsforderungen ging Grindel nicht ein.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.