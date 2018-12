Der Medienwissenschaftler Pörksen mahnt als Konsequenz aus dem Fall Relotius eine Debatte über journalistische Reportagen an.

Zwar brauche es diese Stilform, um den Menschen fremde Welten nahezubringen, sagte Pörksen im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dennoch müsse über die Ethik des Erzählens im Journalismus debattiert werden. "Jeder, der atmosphärische Texte geschrieben hat, merkt: Man gerät in Versuchung, die Dinge aufzupolieren." Natürlich sei es erlaubt, literarische Mittel zu verwenden wie die Beschreibung von Atmosphäre und Details. Die Inhalte müssten aber stimmen und gut recherchiert sein. Der Professor der Universität Tübingen betonte, eine solche Debatte über subjektive und szenische Reportagen gebe es derzeit noch nicht.



Er beklagte zudem, dass es in Deutschland kaum investigativen Medienjournalismus gebe. Stattdessen sei man viel zu sehr auf Prominenz und Veranstaltungen fixiert. Es gebe einen Exzess des Kommentierens und des Debattierens. Pörksen sprach von einer "endlosen Spirale des Meinens".

"'Wow-Effekt' beim Leser ausgelöst"

Der "Spiegel"-Autor Claas Relotius sei mit seinen erfundenen Reportagen so erfolgreich gewesen, weil er darin die Erwartungen der Leser bestätigt und einen "Wow-Effekt" ausgelöst habe. Relotius habe so geschafft, Fragen nach den Quellen für seine Texte zu blockieren.



Der "Spiegel" hatte den Betrugsfall in dieser Woche öffentlich gemacht. Der vielfach preisgekrönte Autor Relotius hat demnach zugegeben, dass einige seiner Texte ganz oder teilweise erfunden waren.