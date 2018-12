Der künftige "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann prüft Konsequenzen aus dem Fall Relotius für die Anforderungen an Reportagen.

Er sagte im Deutschlandfunk: "Wir müssen daraus lernen, dass wir ein bisschen demütiger mit unserer Arbeit umgehen und dieses Streben nach Perfektion vielleicht nicht immer der Wahrheit letzter Schluss ist." Eine auf Fakten basierte, gut geschriebene Geschichte sei auch etwas wert und müsse nicht nahezu literarisch formuliert sein.



Der stellvertretende Chefredakteur Ullrich Fichtner betonte, das Magazin werde wegen des Betrugsfalls die eigenen Methoden überprüfen. Der Fall sei Auftrag, "noch mal genau hinzugucken, was wir da genau machen und wo es womöglich Schlupflöcher gibt in dieser Architektur". Es brauche aber ein Grundvertrauen zwischen der Redaktion und den Journalisten. Fichtner ergänzte, sein Verständnis für das Vorgehen des Reporters Claas Relotius sei mittlerweile ziemlich begrenzt, weil er das Ausmaß des Betrugs erst langsam ganz begreife. Es mache ihn wütend, dass ein junger Reporter mit schreiberischen Talenten diese wegwerfe und jede journalistische Ethik vermissen lasse.



Der "Spiegel" hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass Relotius zahlreiche Texte komplett oder teilweise gefälscht hatte. Dabei habe der Journalist Charaktere, Zitate und Begebenheiten erfunden. Das Magazin kündigte eine umfassende Aufarbeitung an. Der 33-jährige Relotius hat unter anderem auch für die "Süddeutsche Zeitung", "Die Welt" und "Zeit Online" geschrieben und wurde für viele seiner Reportagen ausgezeichnet. Inzwischen gab er seine vier Deutschen Reporterpreise zurück.