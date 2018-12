Einwohner der amerikanischen Kleinstadt Fergus Falls in Minnesota wehren sich gegen eine "Spiegel"-Reportage: In einem langen Artikel haben sie Fehler und falsche Behauptungen des Reporters Claas Relotius über die Stadt und ihre Bürger gesammelt.

Der "Spiegel" hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass Relotius zahlreiche Texte komplett oder teilweise gefälscht hatte. Dabei habe der Journalist Charaktere, Zitate und Begebenheiten erfunden. Fergus Falls reagiert nun: Michele Anderson und Jake Krohn, beide aus der Stadt, haben die ihrer Ansicht nach elf dreistesten Lügen für die Seite "medium.com" niedergeschrieben. Der Titel: "Der Spiegel journalist messed with the wrong small town". Relotius hatte die Einwohner von Fergus Falls als fremdenfeindliche, rückständige und waffenverliebte Unterstützer von US-Präsident Trump dargestellt.



Den Angaben zufolge war der Reporter Anfang 2017 zwar tatsächlich für drei Wochen in dem Ort, liegt aber schon bei der Anfahrtsbeschreibung falsch. In der Reportage "In einer kleinen Stadt" schrieb Relotius, dass vor der Stadt ein dunkler Wald liege, der so aussehe, als ob Drachen darin wohnten. Die Bewohner betonen dagegen, dass Fergus Falls in der Prärie liegt, und hauptsächlich von hohen Gräsern und Seen umgeben ist. Auch stehe auf dem Ortseingangsschild nicht "Home of Damn Good Folks" (in etwa: "Heimat von verdammt guten Menschen").

Falsche Namen, falsche Zeiten

Nach Angaben von Anderson und Krohn hat der Reporter unter anderem eine Person komplett erfunden, einem liierten Verwaltungsangestellten unterstellt, er habe noch nie eine Beziehung gehabt und einer Frau eine schwere Krankheit angedichtet. Zudem habe er fälschlicherweise behauptet, dass der zwei Jahre alte Film "American Sniper" immer noch im Kino gezeigt werde. Außerdem habe Relotius geschrieben, dass Schüler einen Ausflug nach New York unternommen hätten, um den Trump Tower zu besichtigen - den Ausflug habe es aber nie gegeben.



Die Bewohner betonen in dem Artikel, es gebe in Fergus Falls Probleme mit Rassismus, aber Kleinstädte in Amerika seien weitaus komplexer, als es sich die Menschen auf der anderen Seite des Ozeans vorstellten. Die Darstellung der Stadt sei völlig falsch und der Name Fergus Falls sei dafür missbraucht worden, ein hässliches und übertrieben stereotypes Bild zu zeichnen.



Auch in Deutschland stieß der Beitrag der Stadtbewohner auf Resonanz. Die Journalistin Tanit Koch twitterte, ihr Mitgefühl gelte nicht Relotius, sondern den Menschen in Fergus Falls, die er als fremdenfeindlich diffamiert habe. Ein Schild mit der Aufschrift "Mexicans keep out" zu erfinden, sei nichts als bösartig.